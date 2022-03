La Sie invia in Ucraina medicinali e vestiario

VALENZA - Martedì è partito da Valenza un furgone carico di beni di prima necessità; lo ha allestito l'associazione Sie (Solidarietà internazionale emergenze) e ha per destinatario il referente della onlus stessa, presente in Ucraina. Il materiale viene distribuito alla popolazione vittima della guerra in atto.

Sabato, partirà un carico analogo. Chi, nel frattempo, volesse donare non ha che da recarsi all'oratorio di viale Vicenza, oggi (giovedì) e domani dalle 8 alle 18. Si richiedono, in particolare: anticoagulanti; antidolorifici; antiinfiammatori; abbigliamento invernale e scarpe bimbi 0 - 12 anni; giubbotti invernali e scarpe per adulti; coperte; garze; cerotti; disinfettanti; cotone idrofilo.

Per ogni altra informazione si può contattare il numero 377 4586915