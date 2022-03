Crotone - Alessandria: "Non crocevia, ma opportunità"

ALESSANDRIA -"Crotone non è un crocevia. Crotone è una opportunità".

Per Moreno Longo non è la partita che decide la stagione, ma è quella che può indirizzarla verso la salvezza, l'occasione da sfruttare, smentendo la fatica che l'Alessandria fa con le formazioni alle spalle, come dimostrano i risultati con Pordenone, Vicenza e Cosenza.

"Una tappa importante, molto, per i Grigi come per gli avversari, ma noi dobbiamo preoccuparci di noi, e concentrarci sulla nostra prestazione. Gli avversari si studiano, per essere pronti a rispondere anche a cambi di moduli durante la gara. Anche se non è mai lo schema che fa la differenza, ma come lo si interpreta, come si leggono le situazioni. E l'atteggiamento".

Anche le energie fanno tanto: per costruire dieci conclusioni da gol, e 18 tiri complessivi contro il Como l'Alessandria ha speso molto, "serve ancora un ultimo sforzo per uscire bene da questo ciclo, che non è stato duro solo per noi. Un calendario così fitto si fa sentire per tutti - insiste Longo - nel nostro caso facendo i conti con gli infortuni, che possono anche derivare dall'intensità con cui si gioca".

Sette out

Sette assenze contro il Como e altrettante domenica. E se per Marconi la speranza è di rivederlo in gruppo "alla fine della prossima settimana: deve disinfiammare il tendine, sta facendo bike e piscina per tenere il tono muscolare", per Pierozzi, Coccolo e Kolaj se ne parlerà dopo la sosta di fine marzo, almeno per i primi due, mentre per il terzo i 45 giorni spostano il rientro a metà aprile.

"Abbiamo cercato di gestire gli uomini per non caricare troppo il peso sulle spalle di pochi, bilanciando i minutaggi. Tempo per recuperare ce n'è davvero poco, e la squadra spende sempre moltissimo, ma molto spesso le energie fisiche sono una conseguenza diretta di quelle mentali, delle motivazioni. Che questi ragazzi, tutti, hanno dimostrato di avere molto forti, e che sono la conseguenza di quell'obiettivo che hanno ben chiaro e che vogliono raggiungere. Queste ci possono davvero aiutare".

La difesa è il reparto in cui Longo può variare di più, anche se molti sono in diffida, uniche eccezioni Di Gennaro, che non disdegna di aiutare la squadra anche in avanti, e Benedetti, che ha mostrato una duttilità in fase offensiva quanto mai utile con due sole punte di ruolo a disposizione. "Due squadre a specchio? Possibile, dobbiamo avere ben chiaro che il Crotone è forte, molto più di quanto non dica la classifica, e sta bene. E che dovremo essere perfetti". Ariaudo e Barillà? "Non è ancora il loro momento, stiamo lavorando per dare loro un minutaggio utile perché possono aiutarci in tempi brevi".

All'Alessandria mancano le conclusioni da fuori. "E' una caratteristica che si può migliorare, ma non si può inventare. Noi abbiamo qualche giocatore con queste qualità, penso a Casarini, che per molte gare ha fatto i conti con qualche problema al ginocchio e non ha forzato. Adesso sta meglio e sicuramente cercherà più soluzioni dalla distanza".

Crotone in silenzio

A Crotone nessuna dichiarazione dai tesserati: silenzio stampa fino a domenica, non una scelta punitiva, ha spiegato la società, ma un modo per aiutare tutto il gruppo a restare concentrato solo sulla gara, estraniandosi da tutto per pensare solo a un momento determinante, una sorta di ultima chiamata.

Non giocherà, invece, la formazione che è appena dietro i grigi, il Cosenza: rinviata la partita con il Benevento, su richiesta dei campani che hanno 10 positivi al covid, fra cui ben 9 giocatori. Anche la Ternana ha casi, ma sono solo due, uno è Donnarumma e, quindi, la gara a Vicenza si giocherà regolarmente.