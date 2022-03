Fornaro: "La riforma del catasto è una misura di equità fiscale"

ROMA - "In momenti difficili come quelli che stiamo vivendo ci vorrebbe un surplus di responsabilità nei messaggi che si lanciano all’opinione pubblica. L’attacco alla riforma del catasto da parte dei partiti del centrodestra di governo e opposizione è, invece, becera propaganda": con queste parole il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, risponde di fatto al collega della Lega, Riccardo Molinari.

Secondo Fornaro, "chi difende il catasto così com’è in realtà compie una precisa scelta: difende i proprietari delle case nei centri storici delle grandi città che pagano meno tasse di quelle che sarebbe giusto e penalizza chi abita in periferia che oggi paga più tasse sulla casa di quelle che dovrebbe. La riforma del catasto è una misura di equità fiscale a parità di gettito per lo Stato. Chi vuole che nulla cambi difende i privilegi e le ingiustizie fiscali”.