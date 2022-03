Il 4 marzo è la Giornata mondiale per la prevenzione dell'obesità

Ricorre oggi, 4 marzo, la Giornata mondiale per la prevenzione dell'obesità, promossa dalla WHO (World Health Organization) e dalla World Obesity Federation per sensibilizzare i cittadini e incoraggiare soluzioni pratiche che contrastino il problema globale dell’obesità, che riguarda 800 milioni di persone nel mondo, con un costo stimato in spese mediche complessivo di mille miliardi di dollari entro il 2025.

La giornata di quest'anno ha come messaggio chiave "Everybody Needs To Act", un invito allo sforzo di tutti per affrontare l'obesità e trasformare la consapevolezza diffusa in un'azione globale efficace.

Obesità e sovrappeso rappresentano un importante fattore di rischio per le principali malattie croniche e sono condizioni associate a mortalità elevata. Sono il risultato dell’interazione tra componenti comportamentali, sociali e metaboliche, alcune geneticamente determinate, altre riconducibili a fattori ambientali.

Come prevenire sovrappeso e obesità

Ecco le indicazioni del Ministero della Salute: