Terranova: fatale l'infarto in bicicletta. Muore signora di 74 anni

CASALE - Malore fatale quest'oggi, alle 12, per una signora di 74 anni residente nella frazione di Casale Terranova. Mentre era in sella alla sua bicicletta, a causa di un infarto, la donna è rovinata a terra a poca distanza dalla sua abitazione, in via del Pozzo.

Sul posto è stato purtroppo inutile l'intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Locale.