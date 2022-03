Il Santo di oggi, 5 marzo, è San Giovanni Giuseppe della Croce

Sacerdote dei Frati Minori

La vita del Santo

Carlo Gaetano, nasce il 15 agosto 1654 da una delle famiglie più in vista e facoltose di Ischia. Sarà per la famiglia profondamente religiosa, ma quel bambino sembra davvero avere la vocazione.

A sedici anni si sente attratto dai frati alcantarini ed entra così nel loro convento napoletano di Santa Lucia al Monte; qui diventa Giovanni Giuseppe della Croce. Insieme a undici frati fu mandato poi nel santuario di Santa Maria Occorrevole di Piedimonte d’Alife, per la costruzione di un nuovo convento. Successivamente fu a Napoli come maestro dei novizi e a Piedimonte come padre guardiano. Quando, agli inizi del Settecento, dal ramo spagnolo si formò la nuova provincia alcantarina italiana, padre Giovanni Giuseppe ne fu eletto primo provinciale.

Numerosi sono i suoi miracoli. Risuscita il marchesino Gennarino Spada deceduto a 4 anni di vaiolo. Un giorno si ferì gravemente ad un piede, fece il segno della croce sulla ferita e immediatamente guarì. Nel 1728 durante una processione lo videro passare in estasi sollevato da terra di almeno 20 centimetri. Per 64 anni indossa la stessa tonaca piena di chiodi, con il tempo la tonaca si riempì di rattoppi, così il soprannome di “Padre cento pezze”.

Morì il 5 marzo 1734. Fu canonizzato nel 1839. Le sue spoglie, inizialmente venerate nella chiesa del convento di Santa Lucia al Monte a Napoli, dal 30 settembre 2003 sono state trasferite nella chiesa conventuale dei Frati Minori di Sant’Antonio alla Mandra, in Ischia Ponte.