Novipiù a Treviglio. Debutta Ghirlanda

CASALE MONFERRATO – Novipiù a caccia di una svolta nella trasferta di Treviglio (domenica ore 18, PalaFacchetti).

La squadra di coach Andrea Valentini farà debuttare l’Under Matteo Ghirlanda, inserito in settimana. Terzo confronto stagionale tra le due squadre: nei quarti di Supercoppa (a Lignano) successo Treviglio (76-66), all’andata al PalaEnergica vittoria rossoblù 88-85.

Qui Casale Monferrato

Stefano Comazzi (assistente allenatore) inquadra così il match: “A Treviglio ci aspetta una partita dall’alto tasso di difficoltà, contro una squadra molto forte, che è reduce da una larga vittoria in trasferta e che, solitamente, sul campo di casa gioca anche meglio. Ha tanti elementi che possono fare canestro e ha in Rodriguez e Miaschi i punti di riferimento più importanti. Noi siamo arrabbiati per la striscia di sconfitte e questa sarà la nostra occasione per rifarci”.

Onesta anche l'analisi di Alvise Sarto, ex della sfida. “Non dobbiamo nasconderci dietro a un dito, siamo in momento di difficoltà, ma dobbiamo avere fiducia che questo periodo passerà. Treviglio è sicuramente una squadra profonda e di alto livello, che fin da inizio stagione non ha nascosto di voler puntare alle zone nobili della classifica. Domani dovremo giocare la nostra pallacanestro, mettendo grande attenzione in difesa”.



Qui Treviglio

La Blu Basket Gruppo Mascio dell’ex casalese Michele Carrea è la quarta forza del campionato. Quarto posto con 26 punti, 13 vinte e 7 perse (3-2 nelle ultime cinque). In corsa i lombardi hanno cambiato la prima punta, rilasciando il muscolare Giddy Potts per l’agile Adam Sollazzo (qualche anno fa vicino a Casale). Resta una formazione quadrata ed esperta, con i vari Brian Sacchetti, Davide Reati, Wayne Langston e Marco Venuto.

Così parla Lorenzo Dalmonte (vice allenatore). “Jbm è una squadra molto solida e con grande continuità nell’esprimere una pallacanestro funzionale al roster che ha. A livello di produzione punti non hanno solo uno o due riferimenti, ma tutti possono fare la partita e tutti possono essere protagonisti del match. La nostra attenzione dovrà essere massima”.

Mentalizzato sul confronto anche Brian Sacchetti. “Con Casale sarà sicuramente una partita impegnativa, dal punto di vista sia fisico sia mentale. Vogliamo dare continuità all’eccellente lavoro fatto in settimana e dopo l'ottima gara disputata a Piacenza. Conosciamo il loro valore e cercheremo di fare bene, soprattutto dal punto di vista difensivo.”

Pre-Partita

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO-NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio.

Quando: domenica 6 marzo, ore 18.

Arbitri: Moretti, Ferretti, Mottola.

Andata: 88-85 Casale.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 60% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2 che la società di casa distribuirà gratuitamente. Per la Jbm assente Leonardo Okeke, mentre sono da valutare le condizioni di Luca Valentini. Treviglio al completo. Ex di turno Sarto (in biancoblù l’anno scorso) e Formenti (a Treviglio nel 2001/02). In occasione della Festa della Donna, ingresso omaggio per tutte le donne.