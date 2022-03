Santa Maria Mazzarello, un convegno ne ricorda l'impegno

OVADA - Di fatto sarà un'anteprima per il 150° anniversario dalla fondazione dell'ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice. L'Enoteca Regionale e il Consorzio Gran Monferrato dedicano una giornata alla scoperta della sua fondatrice, Santa Maria Domenica Mazzarello. E per farlo nasce un appuntamento che si ripeterà ogni anno "Donne nell'Ovadese". Sabato 12 marzo, nei locali dell'Enoteca, sarà Suor Maria Vanda Penna, a ripercorrere la vita della religiosa nata a Mornese. Il suo intervento sarà accompagnato da quelli di Emiliana Conti, presidente dell'associazione Marchesi del Monferrato, di Stefani Olivieri, scrittrice. A moderare Sabrina Caneva, vice sindaco di Ovada.

Spirito imprenditoriale

"Santa Maria Mazzarello - racconta Suor Maria Vanda Penna - ha speso la sua vita per migliorare la condizione femminile in un'epoca in cui era minoritaria. In questo senso è stata una vera imprenditrice. In particolare insegnò il mestiere di sarta che lei stessa aveva imparato nel momento in cui non era più stata in grado, per le sue condizioni fisiche, di lavorare in campagna. L'ordine che ha fondato può oggi contare sull'opera di 11 mila sorelle in tutto il mondo". "La nostra iniziativa - chiarisce Mario Arosio, presidente dell'Enoteca - sarà riproposta ogni anno. Vuole raccontare storie di valore al femminile, di professionalità e di impegno. In questo senso siamo onorati di iniziare con una testimonianza di questo spessore".

Studio e educazione

La missione dell'ordine è l'educazione rivolta ai più giovani. "Ci proponiamo - aggiunge la religiosa - come elemento di umanizzazione del mondo. I tempi sono cambiati non ci rivolgiamo più esclusivamente alle giovani donne. L'intento è sempre quello di essere aperti, in particolari ai giovani visitatori".