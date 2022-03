Acqui, doppio acuto: per la A, per la salvezza

ACQUI - La giornata perfetta per Acqui: nei campionati nazionali una doppietta che consolida il primato dei maschi in B, e per la prima volta dopo quasi un girone, permette alle ragazze di essere in zona salvezza.

Proprio Arredo Frigo Valnegri, in B1 femminile, vince la partita più importante, lo scontro diretto con Igor Trecate, appena 2 punti sopra, e mette la freccia, mettendo le rivali di turno nei guai. 3/1, "Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare" la sintesi, efficace, di coach Ivano Marenco per una gara che inizia in salita, perché sono le ospiti ad aggiudicarsi il primo set, lottato, ma condizionato da alcuni errori in battuta nella fase finale, 23/25.

Dal secondo, però, è Acqui a dettare il gioco, spinta da una stratosferica Valentina Adani, 24 punti per lei, mvp, e da Bondarenko. Un monologo, chiuso con un netto 25/17. Più lottato il terzo, termali avanti, ma avvicinate e, anche, raggiunte: nel finale, però, Acqui va in fuga, due punti di Poggi e, ancora, Mirabelli a chiudere 25/21. Il quarto set è nel segno di Arredo Frigo nella prima parte, Trecate rimonta e mette la testa avanti (8/9), ma le padrone di casa riprendono subito il controllo del gioco e chiudono 25/20, come nei due pazriali precedenti il punto decisivo è della capitana Mirabelli, 15 in tutto per lei, in doppia cifra anche Bondarenko (11) oltre ad Adani (24). "Il campionato è ancora lungo, speriamo di continuare così".

Il duello continua

Un'altra tappa della sfida a distanza tra La Bollente Negrini Acqui e Alto Canavese. I termali vincono netto su Sant'Anna Torino, 3/0, monologo nel primo set, chiuso facile 25/17, sotto controllo anche il secondo, 25/20, solo nel terzo i torinesi giocano di più, ma si devono comunque arrendere, 25/23.

In contemporanea il 3/1 di Alto Canavese su Fenera Chieri, che tiene i canavesani in vetta, stessi punti di Acqui, ma la squadra di Negro e Astori ha il vantaggio del quoziente set. Proprio Chieri sarà la seconda tappa di una settimana molto importante nella corsa al primato, che metterebbe Acqui in una posizione di vantaggio nei playoff per la A.

Novi, occasione sprecata

Una grande opportunità, sempre in B, per Novi, in casa di Nuova pallavolo san Giovanni La Spezia, terza forza del girone. Non sfruttata come i ragazzi di Dogliero si sono illusi di poter fare, avanti 2/0, 26/28 e 19/25. Quando sembra che manchi solo il colpo del ko, i padroni di casa accorciano, 25/17 e poi la spuntano nel quarto set, spartiacque del match, 25/23. Il tiebreak è sempre in equilibrio, risolto dagli spezzini in volata, 16/14.

Casale ferma la viceregina

Dopo due stop di fila, Euromac Mix Casale ha messo in campo tanta qualità e giocate efficaci di tutte, 3/1 sul Savigliano, alla vigilia seconda del girone e, ora, scivolata indietro di una posizione. Le ragazze di Francesco Ercole mettono in terra punti importanti, anche con grande maturità tattica, 25/17, 25/19.

Passaggio a vuoto nel terzo, 18/25, che alimenta le speranze delle avversarie. Messe a tacere con il 25/21 che chiude i conti.