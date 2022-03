Basket - Serie A: Bertram subisce la superiorità dell'Armani Milano

CASALE MONFERRATO - Più spettacolo sulle tribune che in campo. L'Armani impone la sua superiorità alla Bertram. Ma la serata, in un palazzetto traboccante di entusiasmo e di pubblico, sulle note antimilitariste di “Give peace a chance” di John Lennon e con i tifosi che indossano le magliette "Stop War, play basketball", è comunque da ricordare per tutti.

Foto di Ilaria Cutuli