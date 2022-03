Accoglienza e volontariato 'pro Ucraina': i contatti utili per l'Acquese

ACQUI TERME - Lo scorso venerdì sera il sindaco Lorenzo Lucchini insieme al collega di Cartosio, Mario Morena, ha partecipato a due incontri online per coordinare con la Protezione Civile il sistema di raccolta di cibo, indumenti e materiali vari e per iniziare a definire insieme a Caritas e CrescereInsieme l'accoglienza degli esuli in arrivo dall'Ucraina sul territorio acquese.

«Il COM di Acqui - fa sapere Lucchini - ha messo a disposizione dei cittadini acquesi e dei comuni circostanti la casella mail protezionecivile@comuneacqui.it e il numero 0144 770325 per: coordinare tra Comuni la raccolta di beni, cibo e indumenti per gestire al meglio gli spazi, concordando tempi e direzioni verso cui dirigere i mezzi di trasporto; coordinare le disponibilità di accoglienza locali (parallele a quella del sistema governativo CAS), ovvero camere e alloggi offerti da parte dei nostri concittadini a persone che arriveranno per conto proprio sul nostro territorio; offrire, in caso servisse, un servizio di mediazione ed eventuale supporto psicologico, grazie alla cortese disponibilità di madrelingua ucraini; supportare i trasporti verso la questura di Alessandria, previo tampone ed erogazione di green pass; rafforzare l'attuale numero di volontari, per mantenere più a lungo possibile le attività di raccolta dei beni e di trasporto delle persone». Un occhio di riguardo anche per gli animali al seguito dei profughi ucraini: «Occorre adeguare la possibilità di risposta del canile di Acqui e del gattile ENPA in modo da riuscire ad accogliere anche eventuali arrivi di animali che hanno perso i padroni».