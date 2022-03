Altro che social: per chi è il "ti amo" misterioso?

ALESSANDRIA - Altro che Whatsapp, Facebook ed emoticon assortite. Per fortuna ci sono ancora i romantici "come una volta". O almeno, è quel che si può pensare vedendo il pannello che, domenica mattina, è comparso ad Astuti, frazione di Alessandria.

C'è una scritta semplicissima: "Ti amo", due paroline che, messe assieme, vogliono dire molto se non tutto (e forse proprio per questo paiono in disusa). Lettere rosse, in stampatello, su un compensato sostenuto da una struttura ad hoc. Il pannello è stato posizionato sul lato destro della provinciale 50, in direzione Quargnento, strada che presumiamo sia percorsa dalla fortunata (o dal fortunato) destinatario/a dello slancio.

Diamo la notizia non solo perché ci piace questo sentimentalissimo "ritorno al passato", ma anche per fare arrivare, con maggior incisività, il messaggio a chi di dovere. Sappia, questo lui o questa lei, che iniziative del genere sono una rarità. E per questo vanno apprezzate, comunque sia.