Anche il Comprensivo IC1 al fianco del popolo ucraino

ACQUI TERME - Anche l'Istituto Comprensivo IC1 si stringe attorno ai bambini e alle mamme ucraine in fuga dal proprio paese, e lo fa con un gesto concreto: una raccolta di beni di prima necessità per contribuire alla macchina della solidarietà messa in moto dal comune di Acqui Terme.

"Anche noi faremo la nostra parte - fa sapere la direzione del Comprensivo - creando un punto di raccolta all’interno della scuola Primaria 'Saracco' e Secondaria 'Bella' dal 7 al 18 marzo. Daremo priorità ai seguenti beni: alimenti in scatola, pannolini, latte in polvere, garze, cotone idrofilo, disinfettanti, torce, cerotti e tutto ciò che può essere utile in questa situazione di emergenza (no vestiario e giocattoli, secondo le recenti indicazioni del Comune di Acqui Terme)". Chi vorrà offrire il proprio contributo potrà consegnare le donazioni direttamente alle portinerie dei due plessi.