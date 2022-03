Anna Mazzamauro: «Villaggio e Fantozzi, ecco chi erano davvero»

NOVI LIGURE — Anna Mazzamauro, la mitica Signorina Silvani dei film di Paolo Villaggio, torna domani sera al teatro Marenco di Novi Ligure con “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”, uno spettacolo dedicato agli indimenticabili personaggi del ragioniere più famoso (e più sfortunato) d’Italia.

Anna Mazzamauro, mantenendo fede alla promessa fatta il giorno della consegna del premio Lavagnino, ritorna dunque sul palco del Marenco in una giornata particolare, quella dedicata alla donna, e lo fa con un lavoro in cui indaga le sfaccettature del suo personaggio, la signorina Silvani, oggetto del desiderio di Fantozzi.

“Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi” nasce da una riflessione della stessa Mazzamauro: «Mi sono sempre chiesta legittimamente che nome avesse la signorina Silvani, alla quale Paolo Villaggio ha regalato eternità e che io, da tramite riconoscente e in debito, ho contribuito a mantenere. Ho provato un elenco di nomi tra i più vintage: Alma, Ada, Ludmilla, Cunegonda, Tecla, Moira, Iris, Ersilia, Genoveffa, Miranda, Dorotea, ma se provate a mettere dopo ognuno di loro il cognome della Silvani non vi apparirà quell’immagine, quel grottesco e paradossale rosso sesso, quell’impasto di donna e di solitudine. Allora, poiché quella signorina mi appartiene di diritto e poiché i personaggi non nascono casualmente ma raccontano, nascondendoli con l’ironia, i nostri segni, i nostri umori, le nostre inclinazioni, il nostro animo, allora la Silvani sono io».

«Adesso provate a chiamare la Silvani con il mio nome. Anna Silvani. È perfetto. Allora come Anna Silvani soltanto io posso, con il mio nome e col suo cognome, raccontare Paolo raccontando Ugo. E leggeremo insieme il nostro incontro, il suo primo film, il mio divertente impatto con il cinema e via via vent’anni della nostra vita professionale a puntate, vent’anni di solitudine della Silvani che non aveva capito che Fantozzi fosse stato l’unico uomo ad averla veramente amata».

Lo spettacolo, scritto dalla stessa Mazzamauro, si avvale delle musiche di Sasà Calabrese (chitarra e pianoforte); l’aiuto regia è di Stefano Paschero. I posti per lo spettacolo sono sostanzialmente esauriti, ma domani alle 18.00 presso il ridotto del teatro sarà possibile incontrare Anna Mazzamauro intervistata dal direttore artistico Giulio Graglia (ingresso gratuito contingentato). L’incontro con gli artisti sarà replicato anche l’11 marzo, sempre alle 18.00, quando sarà la volta di Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, protagonisti di “Alle 5 da me”.