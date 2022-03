Ballerini: «Rimborsi Imu e Tari a chi ospiterà i profughi ucraini»

VALENZA - Luca Ballerini, capogruppo di Valenza Futura, avanza una proposta per l'amministrazione comunale su come affrontare la crisi ucraina, la guerra e la moltitudine di profughi in fuga.

«Una escalation di immagini strazianti che arrivano dalla guerra, milioni di persone che cercano la salvezza in Europa, violentati nel modo più barbaro nella propria intimità, dignità e libertà. Giusto inviare il più possibile in Ucraina in supporto della popolazione rimasta, ma fondamentale iniziare a ragionare su forme di accoglienza e supporto in ogni nostra città - spiega invitando Palazzo Pellizzari e anche altri Comuni - Le istituzioni come in ogni emergenza devono essere la guida. Propongo alle amministrazioni, in primis quella di Valenza, di ragionare sulla costituzione di un fondo finalizzato a rimborsare tutti quei concittadini che metteranno a disposizione gratuitamente degli sfollati appartamenti sfitti e vuoti dando loro un contributo pari all'Imu seconda casa dovuto ed esentando tali immobili abitati dagli sfollati dal pagamento Tari. Il Comune si faccia gestore, facilitatore e coordinatore di tale processo. La guerra impone una revisione profonda delle priorità di investimento di ogni amministrazione pubblica. Puntiamo sull'essenziale e rimandiamo il futile, le immagini che arrivano dall'Ucraina ce lo impongono».