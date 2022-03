Carandini manifesta contro la guerra e il prefetto lo va a trovare

VALENZA - Dalla scorsa settimana al comprensivo Paolo e Rita Borsellino sono state adottate speciali 'sanzioni' per testimoniare un fermo no alla guerra in Ucraina.

Tante iniziative, seguite in prima persona anche dal preside Maurizio Carandini, che ogni mattina sposta temporaneamente il suo ufficio all'esterno, sotto la lapide della Liberazione.

Questa mattina, a testimoniare la sua vicinanza, è arrivato anche il prefetto di Alessandria, Francesco Zito.