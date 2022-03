Dalla Consulta del Volontariato un grazie alle donne valenzane

VALENZA - In vista della giornata internazionale della donna, la vicepresidente della Consulta Comunale del Volontariato Vilma Rapetti, interviene insieme alle donne del Direttivo: «L’8 Marzo 2022, in occasione della Festa della Donna, la Consulta Comunale del Volontariato di Valenza desidera ringraziare tutte le donne della città per l’impegno che ogni giorno mettono per affrontare le difficoltà e le mille attività di cui si occupano: la famiglia, il lavoro ed anche il volontariato. A Valenza sono tante le donne impegnate nel sociale che quotidianamente dedicano il loro tempo all’aiutare chiunque necessiti, con amore, serietà, imparzialità. Tante sono le aree tematiche che vengono coperte: bambini, anziani, animali, agendo con cooperazione su tutto il territorio ed anche in ambito internazionale. Tutte noi impegnate nel sociale, a prescindere dall’età e dall’associazione, cerchiamo di lanciare un messaggio di rispetto, di pari opportunità e insieme lottiamo alla condanna delle violenze e degli abusi sulle donne. La pandemia ha colpito tutti duramente, e le donne sono state le prime a perdere il lavoro e a rimanere in casa in situazioni di difficoltà. Volontarie, mamme, insegnanti, impiegate e operaie, commercianti, medici, artiste, tutte, nessuna esclusa, rappresentano la forza della natura che sono le donne. Donne che non si fanno scalfire dalle avversità, combattendo e difendendo le persone che amano e i valori in cui credono.

Porgiamo il nostro augurio più sincero che possiate essere sempre orgogliose e fiere del Vostro operato e in questa giornata speciale a Voi dedicata Vi auguriamo di viverla con gioia e serenità».