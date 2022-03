Endocrinologia metabolica, approfondimento con l'ospedale

ALESSANDRIA - Un evento per parlare della salute della donna dall’adolescenza alla menopausa al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema del metabolismo femminile, informando correttamente le donne attraverso le evidenze scientifiche.

Ad intervenire il 7 marzo in diretta sui social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria a partire dalle ore 17, infatti, saranno diversi professionisti aziendali che spazieranno sui diversi aspetti dell’endocrinologia metabolica, in particolare con la presentazione di un progetto di cura di presa in carico della donna dalla pubertà attraverso l'adolescenza all'età fertile fino alla menopausa con la creazione di un team multidisciplinare all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, frutto della collaborazione tra tre strutture: Ginecologia e Ostetricia (diretta da Davide Dealberti), Endocrinologia e malattie metaboliche (diretta da Marco Gallo), Pediatria (diretta da Enrico Felici).

“Si prevede l'apertura per il mese di aprile – spiega Davide Dealberti – di un ambulatorio dedicato che si occuperà di diagnosticare e trattare le alterazioni della produzione ormonale e della funzionalità endocrina del sesso femminile dall'inizio dello sviluppo sessuale fino alla maturità e all'età avanzata. Viene posto al centro il benessere della donna nelle stagioni della sua vita, attraverso questo importante progetto di salute che vedrà la presenza dei referenti dell'ambulatorio: per la ginecologia Carla Pisani e Antonella Ferrari, per l’Endocrinologia Paola Leporati e per la Pediatria Andrea Secco e Enrica Bertelli”.

Inserito all’interno della rassegna di eventi di Marzo Donna 2022 “62 volte a proposito di donne” organizzato dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Alessandria e dalle Associazioni e Organizzazioni presenti in Consulta Pari Opportunità, l’evento sarà preceduto dai saluti istituzionali di Cinzia Lumiera, assessore comunale alle Pari Opportunità, e Nadia Biancato, presidente della Consulta comunale alle Pari Opportunità di Alessandria.

Si ricorda che è possibile inviare le proprie domande alla mail comunicazione@ospedale.al.it.