Fondazione Cra: riprendono i percorsi per le scuole

ALESSANDRIA - Riprendono in questi giorni le visite guidate a Palatium Vetus e l’attività didattica per le scuole. Un impegno che la Fondazione Cassa di Risparmio ha voluto confermare anche quest’anno e che, dal 2017 a oggi, ha permesso a un migliaio di studenti l’anno di approfondire la storia del territorio e di conoscere gli artisti che sono nati o hanno lavorato in provincia di Alessandria.

Progetto scuola: tutti i percorsi

Il programma prevede la visita dell’antico “broletto” e della “ghiacciaia” - compresa l’area museale dove sono esposti i reperti venuti alla luce durante i lavori di recupero e restauro del Palazzo - e delle Sale d’arte della Fondazione. Al momento è ancora possibile ammirare i due dipinti di Defendente Ferrari di proprietà della Fondazione, probabilmente parte di uno stesso polittico, uno dei quali di recente acquisizione.

I programmi di visita sono differenziati in base all’età degli alunni, dalla scuola d’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, e prevedono attività di laboratorio che consentono di sviluppare la creatività dei ragazzi e la loro partecipazione attiva. Tutti i materiali - fogli da disegni, pastelli, tempere - sono messi a disposizione degli alunni gratuitamente dalla Fondazione, così come le t-shirt artistiche che i ragazzi sono invitati a dipingere.

L’accesso al Palazzo è, attualmente, consentito a una classe per volta per garantire il rispetto di tutte le norme in materia di distanziamento e la prenotazione è obbligatoria. Le attività sono previste dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o al pomeriggio dalle 14 alle 16, fino alla fine di maggio. Per info e prenotazioni, contattare il 347 8095172.