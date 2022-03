Torna il premio Eternot: da domani aperte le candidature

CASALE - Dopo due anni ritorna finalmente il premio Vivaio Eternot, così come lo si ricordava da prima del Covid. Appuntamento così in occasione della Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto, il 28 aprile 2022.

Da domani, martedì 8 marzo, saranno ufficialmente aperte le candidature per partecipare. Sarà necessario inviare una mail a premioeternot@comune.casalemonferrato.al.it indicando nome e cognome del candidato in caso di persona fisica o ragione sociale in caso di ente o associazione, un contatto telefonico e una lettera motivazionale di massimo 3000 battute. Sarà anche possibile suggerire una candidatura. Il termine di consegna è il 31 marzo.

Il riconoscimento sarà assegnato a un massimo di dieci tra enti, amministrazioni o singoli cittadini e consiste in una pianta di Davidia Involucrata prodotta all'interno del monumento vivo del Parco Eternot. Compongono il comitato organizzatore che valuterà le candidature il sindaco di Casale Federico Riboldi, la presidente di Afeva Giuliana Busto, Gea Casolaro e sette componenti che verranno scelti tra istituzioni, operatori culturali, giornalisti, scrittori, ricercatori, medici e associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente.