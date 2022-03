Rilanciamo Acqui contro Pater: "Perché si sente cosi forte?"

ACQUI TERME - L’associazione ‘Rilanciamo Acqui’ era presente nel pomeriggio di ieri, lunedì 7, alla manifestazione organizzata dai sindacati innanzi il Grand Hotel ‘Nuove Terme’. Da tempo la onlus guidata da Gualberto Ranieri si batte per il rilancio della termalità locale e l’abbrivio dell’economia cittadina legata al settore. Il ‘no’ di parte patronale al tavolo di crisi convocato in Prefettura, ha fatto saltare dalla sedia il presidente dell’associazione: «L’arroganza di Alessandro Pater nei confronti del Governo, il cui rappresentante è il Prefetto di Alessandria, dei sindacati, eccetera impone una domanda: perché si sente così forte? Intoccabile? E si badi bene, all’ultima assemblea di una sua società, la Medical Systems di Genova, lo ha denunciato anche l’azionista di minoranza, il colosso tedesco Siemens che oltretutto ha votato contro il bilancio (come evidenziato nel verbale dell’assemblea del 23 giugno 2021)».