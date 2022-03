Quando il dentista diventa giardiniere...

ALESSANDRIA - Spesso si dice che tutti, in prima persona, possiamo fare qualcosa per rendere più bella la città. Ebbene, l'esempio arriva dal dottor Marcello Canestri e dal suo staff: questa mattina, in corso 100 Cannoni, hanno restituito decoro al verde adiacente lo studio, 'disboscando' le erbacce e piantando oltre 100 violette.