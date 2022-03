Brignano Frascata: incendio a una villetta, non ci sono feriti

BRIGNANO FRASCATA - Nel tardo pomeriggio di oggi alle 18.30 i Vigili del Fuoco di Tortona con due squadre di Alessandria sono intervenuti nel comune di Brignano Frascata per un incendio a una casa indipendente di due piani.

All’arrivo sul posto il rogo (le cui cause sono in fase di accertamento) stava interessando una porzione di tetto con annessa mansarda di circa 80 metri quadri. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intera copertura.

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso. In conseguenza alle sollecitazioni termiche causate dell’incendio è stato interdetto l’accesso all’abitazione in via precauzionale. Non risultano persone coinvolte. Sul posto i Carabinieri di Garbagna e il sindaco di Brignano Frascata Alessandro Davico.