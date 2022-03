Caronnese corsara al 'Coppi': Hsl eliminato

TORTONA - Due errori gravi del portiere Bertozzi condannano l'Hsl all'eliminazione dalla Coppa Italia di categoria: inutile la rete su rigore di Saccà a inizio gara, a giocare il quarto di finale contro la Virtus Ciserano Bergamo ci va la Caronnese che espugna il 'Coppi' per la seconda volta in un mese.

La gara inizia a ritmi altissimi: al 5' Filip lancia lungo sulla fascia destra per Saccà che si esibisce in un controllo spettacolare prima di essere atterrato da De Lucca; l'arbitro assegna un calcio di rigore che lo stesso Saccà trasforma spiazzando Angelina. La gioia dei tifosi di casa, però, dura solo cinque minuti perché un'uscita avventata di Bertozzi regala un pallone a centrocampo a Rocco che non ci pensa due volte e con un bel pallonetto riporta il punteggio in parità. L'Hsl reagisce con Diallo che gira di testa appena sopra la traversa e poi appoggia a Saccà un buon pallone con Angelina attento. Bertozzi nega due volte il gol a Corno su altrettanti tiri in diagonale, poi proprio appena prima dell'intervallo ancora Diallo apre per Otelè che crossa teso ma non ci arrivano né la punta né Romairone, con Saccà che prova il tiro al volo mandando sul fondo.

La ripresa è molto meno dinamica: la prima occasione è appena prima del quarto d'ora con Rocco che si libera al tiro ma è centrale e debole, poi Otelè lo imita ma anche lui non impegna Angelina. Al 25' un'altra splendida apertura di Filip pesca Otelè che mette in mezzo da fondocampo per Diallo che si gira ma mette largo sul palo lontano. L'espulsione di Emiliano per doppio giallo al 32' spegne ogni velleità dell'Hsl e quando ormai ci si prepara ai calci di rigore su una punizione dalla trequarti di sinistra battuta da Vernocchi è Bertozzi a sbagliare ancora l'uscita e Veroli lo beffa con un colpo di testa che decide la gara.

HSL DERTHONA - CARONNESE 1-2

MARCATORI: pt 5' Saccà rig., 10' Rocco; st 44' Veroli

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Bertozzi; Procopio, Emiliano, Galliani, Luzzetti (28' st Ordisci); Filip (42' st Kanteh), Manasiev; Saccà (33' st Todisco), Romairone (15' st Procopio), Otelè; Diallo. A disp. Teti, Negri, Grieco, Akouah, Speranza. All. Zichella

CARONNESE (5-3-2): Angelina; Coghetto, Zeroli (47' st Folla), Arpino, Lazzaroni, De Lucca (6' st Vernocchi); F. Esposito, Cretti (39' st Sardo), Putzolu; Corno (21' st Santi), Rocco (21' st R. Esposito). A disp. Catizone, Galletti, Diatta Papa, Panicucci. All. Scalise

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

NOTE Espulso Emiliano (32' st) per somma di ammonizioni. Ammoniti Diallo, Galliani; Cretti, Lazzaroni. Calci d'angolo 1-2. Recupero pt 2'; st 4'. Spettatori 100 circa