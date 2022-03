Doppio evento al Museo Civico per (ri)scoprire le opere in modo inedito

CASALE - Questa settimana doppio evento al Museo Civico, in occasione di M’illumino di meno e Casale Città Aperta.

Si partirà venerdì 11 alle 18.30 con 'Passi e racconti in penombra', appuntamento al buio con Barbara Corino che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle opere in esposizione sotto una 'luce' completamente diversa. Il costo è di 5 euro a persona, mentre l’ingresso è gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu. Non è necessaria la prenotazione.

Domenica 13 invece, in concomitanza con Casale Città Aperta, sarà la volta di 'Questione di sguardi: ritratti di uomini e donne della Pinacoteca Civica'. Il, guidato da Lia Carrer e che prenderà il via alle 15.30, prevederà un approfondimento sul tema dello sguardo nelle opere pittoriche e scultoree della Pinacoteca. Non è necessaria la prenotazione e il costo è di 2.60 euro a testa, salvo titolari Abbonamento Musei e tessera Momu.