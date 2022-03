Internet down a Casale per gli utenti di Senza Fili Senza Confini

CASALE - Da lunedì ci sono problemi di connessione alla rete Internet per gli utenti di Senza Fili Senza Confini che accedono attraverso le fibre ottiche di Casale Monferrato. Il motivo del disservizio è da ricondursi a un guasto (un incendio) occorso a una linea primaria che collega la capitale del Monferrato al nodo Internet di Piero della Francesca di Torino.

Il ripristino della linea, di proprietà di un ente terzo rispetto al fornitore (Fastweb) di Sfsc, richiede tempistiche più lunghe del previsto e per questo dall'associazione Senza Fili e Senza Confini - si spiega ai soci in una comunicazione - si chiede una loro accelerazione. Contestualmente si sta individuando una soluzione protetta in caso da scongiurare il disservizio in caso di eventuali futuri guasti, eventualmente anche attraverso un cambio di fornitura.