'M'illumino di meno': anche Spigno aderisce al silenzio energetico

SPIGNO MONFERRATO - Mai come in questo periodo storico il concetto di energia è stato al centro del dibattito globale. Abbinato alla vocazione ecologista, ha trovato terreno fertile in tanti piccoli Comuni del Belpaese che hanno partecipato a diverse campagne di sensibilizzazione. Venerdì 11 la Pro Loco e l'amministrazione comunale di Spigno in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e le scuole cittadine hanno aderito a "M’illumino di Meno", una giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili lanciata come campagna radiofonica dal programma Caterpillar di Rai Radio2.

«Spigno parteciperà mettendo a dimora piante autoctone presso i giardini "Dott. Debernardi" e spegnendo alle ore 19, l'illuminazione di Piazza IV Novembre e del campanile della chiesa di Sant'Ambrogio – spiega il sindaco Antonio Visconti –Invitiamo tutti i cittadini, commercianti e associazioni ad aderire al simbolico “silenzio energetico” tra le ore 18.30 e 18.45, riducendo o spegnando luci, computer o apparecchi elettronici non indispensabili».