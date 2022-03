Al castello di Monastero torna il 'Polentone'

MONASTERO BORMIDA - Torna finalmente nella programmazione dell’Acquese il Polentone di Monastero Bormida. Domenica 13 per tutta la giornata, presso il castello ci sarà l’apertura dell’area mercatale con stand di artigiani, hobbisti e produttori vinicoli locali e alle 11 si terrà la tradizionale cerimonia dello scodellamento. Polenta, frittata e salsiccia per tutto il giorno. Presso la Casa delle Sementi, momenti divulgativi sulle varietà non industriali e la semina collettiva. Lunedì 14, alle 20, avrà luogo il Polentino per una golosa festa più contenuta.