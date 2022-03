Grande successo per la passeggiata benefica 'in rosa' di Andos e Comune

CASALE - Ha registrato un grande successo la prima edizione di 'Scorci femminili a Casale Monferrato', la passeggiata storico culturale e naturalistica organizzata in occasione della Giornata internazionale della donna da Comune di Casale, Consulta Comunale per le Donne e le Pari Opportunità, associazione Andos, Sistema Museale della Diocesi di Casale, Monferrato Tourist, Casale Cammina e circolo Culturale Acli.

In piazza Mazzini (luogo di ritrovo) è stato anche allestito un gazebo dove è stato possibile ritirare materiale informativo sull’importante attività di Andos - che promuove e sostiene la riabilitazione fisica, psicologica e sociale delle donne affette da neoplasia al seno - e fare una donazione libera all’associazione.

«Uno splendido incontro ha unito la consulta femminile e l’amministrazione ad Andos – ha commentato la presidente della Consulta delle Donne e delle Pari Opportunità Lella Debernardis – con la presenza della dottoressa Buosi e della dottoressa Gattoni che, prima della partenza, ha spiegato l’importanza dei progetti che l'associazione promuove per le donne che durante e dopo la malattia necessitano di assistenza medica e di appoggio nel ritornare a condurre la loro vita in modo 'normale' .

Il cancro al seno è una malattia che colpisce donne sempre più giovani, è importante fare prevenzione. Il nostro ospedale offre la possibilità di essere seguiti da professionisti oncologi molto preparati che però non pensano solo alle cure mediche ma anche a ciò che succede dopo. Le terapie sono lunghe e dolorose non solo fisicamente: è importante successivamente avere professioniste che ti ascoltano e ti aiutino a ritrovare la voglia di vivere bene e di sentirti bella. Questo fa Andos, crea gruppi di sostegno e aiuta le donne a non sentirsi sole. Aiutare Andos a realizzare i progetti di sostegno significa aiutare ognuna di loro».

«L’aspetto più importante dell'evento – hanno concluso gli assessori Gigliola Fracchia e Daniela Sapio – è stato la condivisione tra diverse realtà territoriali che si sono unite per aiutare Andos. Il giorno dopo abbiamo voluto donare le primule anche alle donne degenti della Piccola Casa del Pronto Soccorso di Casale che ci hanno accolto con molta simpatia e tenerezza».

Durante la camminata è stato possibile visitare anche la mostra in Duomo 'Spirituali, colte e generose: storie di donne del passato' e alla Gipsoteca Leonardo Bistolfi l’esposizione sul tema della simbologia femminile, per concludere con la passeggiata naturalistica al Parco della Cittadella.