Ovada Docg: vetrina di prestigio a Copenaghen

OVADA - Copenaghen è sempre più insospettabilmente una città di primo piano nel panorama enogastronomico, il luogo dove le nuove tendenze vengono anticipate e la fusione tra diverse influenze culinarie di concretizza al massimo livello.

Ed è in questo contesto che il vino della città avrà una vetrina di tutto rispetto. L’Ovada docg avrà infatti uno stand a “Piedmont to discover” l’evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Danimarca che parte oggi, giovedì 10 marzo.

Identità precisa

Lo sbarco nel Paese della Sirenetta era tra gli obiettivi messi a fuoco dall’associazione che raccoglie i produttori della zona e da vita all’espressione più nobile del nostro Dolcetto. Nelle sale del Kosmopol, una modernissima struttura utilizzata per eventi e conferenze con particolare attenzione al panorama gastronomico, l’Ovada sarà oggetto di momenti di approfondimento e degustazioni guidate rivolte a professionisti del settore.

«Abbiamo un Dolcetto diverso - chiarisce Daniele Oddone, da pochi mesi presidente dell’associazione di tutela -. Questa caratteristica può essere un vantaggio in un panorama piemontese molto ricco. A patto di sviluppare un’identità precisa». E ancora: «Abbiamo individuato la Danimarca e la Svizzera come possibili target più interessanti dopo aver valutato le loro caratteristiche e con i vini che produciamo».

Proprio questa diversità si lega molto bene allo slogan prescelto: “Un assaggio di vini inaspettati dal Piemonte”. Dietro la scoperta dei prodotti la promozione di un’area da raccontare, ricca di suggestioni e capace di affascinare per la sua diversità i visitatori che negli ultimi anni sono arrivati da queste parti. Il Consorzio dell’Ovada sarà protagonista assieme al Consorzio Colline del Monferrato Casalese.