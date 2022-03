Alessandria, plebiscito per la Ztl. Ma la Giunta...

L'analisi

ALESSANDRIA - Il 24 febbraio si è concluso il sondaggio, elaborato dal gruppo di lavoro DemoscOvest-L’Italia ascolta sé stessa, che ha sottoposto ai soli residenti in Alessandria (uniformemente distribuiti tra età, dai 17 anni in su; genere; fasce di reddito; professioni) otto domande, che hanno permesso una scrematura nella lettura di come viene vissuta la città.

Il sondaggio è iniziato il 7 febbraio e in 18 giorni ha raccolto 1.080 risposte. Il successo avuto da questo esperimento è stato dimostrato anche dai numerosi commenti (più di 200) che hanno accompagnato l’inserzione, veicolata principalmente tramite Facebook - largamente utilizzato da un pubblico di età medio alta - e Instagram, in modo da coinvolgere i più giovani.

Otto domande

“Alessandria, come la vivi”: otto domande studiate per capire come i nostri concittadini vedono la città in cui abitano, lavorano, studiano... Otto domande per provare a fotografare una realtà profondamente cambiata nel corso degli ultimi decenni.

Tra le curiosità, innanzitutto i partecipanti: su 1.080 risposte, il 60% arriva da donne e il 38% da uomini, a testimonianza - confermata dai sondaggi effettuati a livello nazionale - di quanto il pubblico femminile sia più predisposto a partecipare alle indagini demoscopiche rispetto a quello maschile.

E poi gli anni di residenza: il 69% vive qui da sempre, il 19% da almeno dieci anni e il 12% da almeno cinque. Si può perciò stimare che mediamente in un anno, ogni 1.000 abitanti, 14 si trasferiscano ad abitare in città da altre località: di conseguenza, oggi su 1.000 abitanti, 300 sono giunti da altre realtà.