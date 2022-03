Comune e Rsa San Francesco per l'Ucraina

CASTELLAZZO - Anche la Rsa San Francesco si unisce alla raccolta per l'Ucraina, che Comune, Pro loco, associazioni e comunità parrocchiale di Castellazzo hanno attivato da alcuni giorni, in oratorio.

La direzione della casa di riposo, che si affaccia sul piazzale del Santuario, ha attivato un nuovo punto per chi vuole donare generi di prima necessità per la popolazione ucraina.

Nella struttura sono stati ricavati spazi per raccogliere alimenti, pannolini, salviette, assorbenti e materiale igienico e sanitario (non indumenti) che il Comune preleverà ogni giorno e aggiungerà a quanto già donato e, in parte, distribuito.

In Rsa l'orario è dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, il recapito telefonico è 0131270388. "Abbiamp deciso di dare, anche noi, un contributo concreto - spiega Alessandra Marchesotti responsabile del 'San Francesco' - Tutto è nato dal passaparola, anche con gli operatori stranieri che lavorano nella nostra Rsa e che hanno familiari e conoscenti in Ucraina. In un primo momento si era pensato di organizzare una raccolta per loro e le famiglie. Però la presenza di ospiti che hanno vissuto gli orrori della seconda guerra mondial e, oggi, si sentono colpiti e preccupati, ci ha spinti ad allargare l'intervento, collegandoci al Comune, che gestisce il ritiro e la distribuzione del materiale, anche in collaborazione con la Protezione Civile".