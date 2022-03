Da Cassine un carico di aiuti per il popolo ucraino

CASSINE - È partito oggi da Cassine il carico di aiuti umanitari (generi alimentari a lunga conservazione, indumenti e farmaci) destinati alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra. I beni di prima necessità rimarranno in stallo ad Acqui Terme nel centro di raccolta di via Monteverde fino a lunedì, da dove verranno poi spediti verso il confine ucraino. L'amministrazione comunale per voce del sindaco Carlo Maccario, "ringrazia tutti i cassinesi per la grande generosità dimostrata".