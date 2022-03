E' nata Trilly, la prima 'cucciola' di alpaca del 2022

QUARGNENTO - Si chiama Trilly, è la prima cria del 2022 all'allevamento Quadrifoglio, diretto dalla biologa Alessandra Ivaldi.

Pochi giorni dopo il servizio andato in onda, domenica, nell'ultima puntata di "L'Arca di Noé', su Mediaset, è nata questa 'cucciola', da Layala, esemplare con il pelo chiaro, ma altre nascite sono attese anche nel mese di aprile, "dieci in tutto", che faranno ancora crescere il numero di animali in questo angolo di America Latina a pochi chilometri da Alessandria.

Nell'azienda è stato creato uno spazio di circa 1000 metri quadrati per gli alpaca, che hanno anche ettari di terreno a disposizione. Nel weekend l'allevamento è aperto alle visite e le bestiole, da cui si ricava un filato molto pregiato e anallergico, sono molto docili anche con i bambini.