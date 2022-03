Palazzo Dellepiane, un piano per renderlo il cuore della città

NOVI LIGURE — Palazzo Dellepiane è destinato a trasformarsi nel cuore pulsante dell’amministrazione di Novi Ligure, se diventerà realtà il progetto illustrato ieri sera ai consiglieri della commissione Lavori pubblici da parte del vicesindaco Diego Accili e del dirigente comunale Dario Grassi. Il progetto è suddiviso in sei lotti autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, che potranno essere realizzati man mano che saranno disponibili i finanziamenti.

Il lotto numero 1 prevede una spesa di 700 mila euro ed è attualmente l’unico su cui c’è la certezza di avere i soldi in cassa (sono arrivati tramite la Regione, che ha stanziato un “anticipo” sui fondi del Pnrr). Accili ha spiegato che i primi lavori vedranno coinvolto il cosiddetto piano nobile, nella parte centrale del palazzo, con la creazione della sala per il consiglio comunale e per la giunta, oltre ad altri locali.

Il secondo lotto, per un importo di circa 1,5 milioni di euro, riguarderà tutta l’area di palazzo Dellepiane che guarda verso via Paolo da Novi. «Questa parte dell’edificio è la più degradata, ma una volta riqualificata pensiamo che possa contribuire anche a rivitalizzare la via, dove ci sono molti negozi chiusi», ha commentato Accili. Qui troveranno posto l’ufficio del sindaco e gli uffici della segreteria. Un ingresso con un ascensore e una scala consentiranno l’accesso anche a tutte le altre zone del palazzo.

I successivi lotti andranno infine a completare il progetto, con una sistemazione complessiva degli uffici e la creazione di sale aperte al pubblico, ad esempio per le associazioni o per eventi espositivi. Se il progetto vedrà la luce – il costo preventivato è di quasi 5 milioni di euro – gli uffici comunali saranno riuniti sotto uno stesso tetto: da tempo sono divisi tra palazzo Pallavicini in via Giacometti e palazzo Dellepiane in piazza della Collegiata.

E finalmente anche il consiglio comunale avrà una sede stabile visto che dal 2019 – salvo le sedute in videoconferenza causa Covid – “vaga” tra biblioteca civica, teatro Giacometti e Museo dei Campionissimi, dopo che è stata chiusa la vecchia aula di palazzo Pallavicini.

La bozza del progetto preliminare è stata redatta dagli architetti Laura Porporato e Silvano Bandolin, dello studio Archiloco di Torino. «Il piano nobile era in condizioni fatiscenti – ha ricordato il vicesindaco Accili – Prima abbiamo una accurata pulizia dei locali, poi abbiamo eseguito un preciso rilievo della struttura. Non si tratterà solo di lavori di ristrutturazione, ma anche di restauro, stante l’interesse storico dell’edificio».