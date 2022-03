Stefania Chiappalupi: «Il mio libro? Una storia di amore e differenze»

BASALUZZO — Una seconda edizione rinnovata e rivista, quella che la scrittrice Stefania Chiappalupi ha riportato alle stampe dopo anni di studi e di rifiniture legate ai dettagli di una storia i cui temi sono cari all’autrice: "L’amore tra due mondi" (Another Coffe Stories).

L'assetto generale del romanzo era nato circa nove anni fa, ma la sua pubblicazione, secondo la scrittrice, non aveva ancora trovato la sua dimensione esatta e si sa: le storie vanno rimaneggiate e scrivere è sempre ri-scrivere. E così è stato, Stefania Chiappalupi è tornata a quella vicenda d'amore e cultura e ha permesso ai personaggi di emergere e di caratterizzarsi in maniera più esatta e incisiva.

Un progetto editoriale sostenuto dalla casa editrice Another Coffe Stories, un team tutto al femminile, attivo e dinamico in termini di pubblicazioni.

Fra amore, credo religioso e cultura

«Al centro di questo romanzo non c’è solo l’amore, ma le differenze fra due culture apparentemente molto distanti: la protagonista, Lavinia, si innamora di un uomo, un medico, di fede islamica, fra dubbi e passione – racconta Stefania – È una narrazione che ho ripreso in mano dopo anni, questa volta edita in una versione puntuale e ricca di approfondimenti legati ai miei personali studi: ho letto io stessa il Corano per meglio inquadrare la storia, i dettagli e i riferimenti e regalare ai lettori una vicenda ricca di spunti di riflessione attuali».

La storia dietro la storia...

Non è casuale l'attenzione e l'ispirazione che lega Stefania Chiappalupi a temi che vedono al centro l'incontro fra mondi opposti; l'amore e lo scambio fra contesti culturali lontani fra loro sono "figli" anche del vissuto intimo della scrittrice: «Nel 1996, molto giovane, mi recai in viaggio in Terra Santa e durante un'uscita ci fu un attentato fra le strade – confessa la scrittrice – Io e altre persone che erano con me rimanemmo coinvolte, fortunatamente non in modo grave, ma ciò che mi colpì fu una famiglia islamica, aprì per darci riparo la sua bottega, c'era una donna velata, l'aria forte, nonostante le differenza fra le nostre realtà. E così con questo ricordo ho sempre sondato queste vicende umane nei miei scritti, compreso questo ultimo romanzo».

"L'amore tra due mondi" è una storia di condivisione: «Quello che questa vicenda vuole dirci è che da sempre noi esseri umani cerchiamo ciò che ci unisce, quello che ci divide lo conosciamo ed esiste già in fondo...».

Il libro è disponibile online su prenotazione presso tutte le maggiori piattaforme.