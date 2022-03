Alla scuola primaria di Ozzano si insedia il nuovo consiglio comunale dei ragazzi

OZZANO - Per promuovere negli alunni la conoscenza dei meccanismi della democrazia - con l'obiettivo di renderli cittadine e cittadini consapevoli - la scuola primaria di Ozzano ha deciso di istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto democraticamente da tutti i giovani studenti dell'istituto.

Le elezioni si sono svolte lo scorso 16 dicembre e sono state precedute da una selezione dei candidati (della classe quinta) al ruolo di sindaco e di vice sindaco (tra gli alunni di classe quarta). Le tre candidate al ruolo di sindaco - Sara Guerrieri, Ines Roasio e Martina Battaglia - sono state abbinate ad un vice sulla base dei programmi presentati e illustrati a tutte le classi.

In separata sede sono stati eletti gli assessori, uno per ogni classe: il parlamentino risulta così formato dalla giovane sindaca Sara Guerrieri, la vice Rebecca Merlo e gli assessori Giacomo Capra, Francesco Di Lorenzo, Lucas Hushi, Marta Fumagalli e Pietro Piccolella

Lunedì 7 si è quindi svolta la cerimonia di insediamento del Consiglio dei ragazzi alla presenza del sindaco di Ozzano Davide Fabbri e della consigliera Carla Capra che hanno condiviso con gli alunni le loro esperienze di amministratori pubblici. «La speranza di tutti è che questa iniziativa si trasformi in un'esperienza altamente formativa per i bambini che saranno i cittadini di domani» spiegano dalla scuola. Ai giovani consiglieri quindi il compito di elaborare proposte per migliorare la scuola e il paese in cui vivono, esprimendo opinioni e confrontando le idee.