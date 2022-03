Casale per l'Ucraina. Ecco l'iban per le donazioni

CASALE - Domani, nella sede degli Amici del Po di Casale in viale Morozzo san Michele 3 dalle 10 alle 12 è l'ultimo giorno della raccolta di medicinali e generi alimentari per i profughi ucraini. Non vengono più accettati indumenti ma sono particolarmente ben accetti cibo in scatola a lunga conservazione, alimenti per l'infanzia, acqua, carta igienica e carta cucina. L'aggiornamento lo fornisce il capo di gabinetto Enzo Amich, coordinatore delle iniziative di solidarietà in città; è stato attivato un iban IT53I0503422601000000003145 causale: erogazione liberale Monferrato per l’Ucraina. In settimana dovrebbe partire la colonna per il confine ucraino, vi prenderà parte anche il sindaco Federico Riboldi.