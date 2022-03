Diallo convocato in nazionale

TORTONA - Arriva la convocazione in nazionale per Cherif Diallo, punta dell'HslDerthona: l'attaccante si aggregherà ai compagni a fine marzo in Turchia approfittando della pausa della prossima settimana, per le amichevoli contro Benin, Sierra Leone e Burundi.

Dal 21 al 29 marzo Cherif non sarà quindi a disposizione dell'Hsl Derthona che giocherà domenica 27 a Varese, ma la soddisfazione dello staff tortonese per la prestigiosa convocazione è alle stelle. Diallo in stagione ha già segnato diciassette reti fra campionato e Coppa Italia, esplodendo come una delle rivelazioni dell'annata e confermando la fiducia che il tecnico Zichella e società avevano mostrato nei suoi confronti ingaggiandolo in estate.