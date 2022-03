Frosinone - Alessandria, la sfida

FROSINONE - Per la sua prima volta da ex a Frosinone Moreno Longo ha la difesa annunciata, con il ritorno di Mantovani, a centrocampo la coppia di mediani è composta dall'ex Gori e da Ba, confermando Mustacchio e Lunetta in fascia. In attacco il ritorno di Palombi dall'inizio, preferito a Fabbrini e Milanese.

Qualche novità anche per Fabio Grosso: in difesa c'è Barisic al fianco di Gatti. a centrocampo Lulic, Boloca e Rohden, con Ricci in panchina e in avanti Charpentier al rientro, con Ciano e Zerbin, che era stato già avversario non solo all'andata, ma anche l'anno scorso a Vercelli

FROSINONE - ALESSANDRIA

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

26' Charpentier è ko, entra Novakovich

24' Ancora lui Pisseri dice no a Ciano

23' Rigore per il Frosinone e secondo giallo per Lunetta

14' Ammonito Lunetta per gioco falloso

9' Alessandria aggressiva

6' salvataggio di Di Gennaro sulla linea, sulla conclusione di Zerbin, con Pisseri superato

2' Parodi a destra

1' Calcio d'inizio del Frosinone

Le formazioni

Frosinone (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Barisic Cotali; Lulic, Boloca, Rohden; Ciano, Charpentier, Zerbin. A disp.: Ravaglia, Marcianò, Oyono, Kalaj, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Brighenti, Canotto, Bozic, Manzari, Ricci. All.: Grosso

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Gori, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Palombi. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Marconi, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Casarini, Barillà, Pellegrini, Ghiozzi, Milanese. All.: Longo

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Di Giacinto di Teramo e Muto di Torre Annunciata, quarto ufficiale Di Cairano di Ariano Irpino. Var Valeri di Roma1, assistente Var Lombardo di Cinisello Balsamo

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Lunetta, Rohden, Barisic per gioco falloso. Angoli: 1-0 per il Frosinone. Recupero: