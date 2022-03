Corteo "a fianco del popolo ucraino e del popolo russo contrario a Putin"

ALESSANDRIA - Laboratorio Sociale, Adl Cobas, Casa delle Donne - Non Una di Meno, Coordinamento studentesco, Fridays for Future, Associazione Welcome, Rifondazione Comunista e Associazione per i Diritti Globali hanno organizzato ieri pomeriggio una manifestazione "a fianco del popolo ucraino e a fianco del popolo russo che manifesta contro Putin. Ripudiamo la scelta criminale di Putin di invadere l’Ucraina. Ripudiamo la scelta della Nato di ampliare la sua sfera di influenza a Est e ripudiamo la Nato in quanto alleanza militare offensiva. Ripudiamo la scelta dell’Unione Europea e dell’Italia di inviare armi. Il ruolo dell’Europa deve essere di mediazione e di ricerca di una soluzione negoziale. Ripudiamo ogni forma di nazionalismo e la narrazione che individua nell'essere russo una colpa".

Il corteo, partito da piazza Santo Stefano, ha attraversato - come testimoniano le foto del nostro Claudio Desimoni - via Guasco, piazza Libertà, piazzetta della Lega e corso Roma.