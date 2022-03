A giugno torna CasaleComics. E nell'attesa, ad aprile, i Munfrà Game Days

CASALE - I prossimi 18 e 19 giugno a Casale si svolgerà la 5° edizione di Casale Comics &Games e si prospetta una mostra/fiera del fumetto molto più grande di quella che si è svolta nel 2019 e anzi travalicherà gli spazi del Castello. «Dopo due anni di stop la voglia di parlare di fumetti, fare cosplay e giochi è tanta» spiegano gli organizzatori di Mon, che hanno già ricevuto un numero notevole di adesioni e proposte di partnership da tutta Italia.

Nell'attesa però, il 2 e il 3 aprile, al Palafiere si svolgerà la seconda edizione dei Munfrà Game Days, due giorni dedicati ad alcuni giochi da tavolo tra i più popolari nella vasta comunità dei boardgamer. Lo scorso anno richiamarono centinaia di partecipanti da tutto il nord Italia. A sfidarsi saranno giocatori di Warhammer in varie declinazioni (ci sarà persino un torneo chiamato 'BoomerHammer' riservato ai giocatori 'senior'), X Wing, il popolare gioco su Star Wars, Magic the Gatering, Middle Earth Strategy Battle Game (dedicato al signore degli Anelli) e Bloodbowl (una versione più sanguinaria e fantasy del football americano), che a Casale vede addirittura una lega. In più sono previsti tanti workshop di pittura e modellismo. L’ingresso sarà libero e sarà possibile assistere alle partite, mentre per partecipare è necessaria l’iscrizione. Tutte le informazioni sul sito dell'evento.

Inoltre, è già partito il contest rivolto a fumettisti e illustratori che accompagnerà CasaleComics 2022. Il tema in cui cimentarsi è lo stesso della rassegna: 'Ultima frontiera'. Un immenso filone narrativo dove il fantasy e la fantascienza non hanno mai smesso di toccarsi e influenzarsi a vicenda. In universi fatti di robot, cavalli, pistole (anche laser) pianure arse dal sole e pianeti dimenticati. Si partecipa inviando entro il 5 maggio, una storia autoconclusiva da 2 a 5 tavole che sia ispirata ed attinente al tema (si può anche usare la mascotte di CasaleComics, l’ormai famosissimo Giandroide). Numero di vignette, tecnica, stile e materiali sono completamente liberi. Bando di concorso e informazioni sul sito di CasaleComics.