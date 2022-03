Casale, vittoria al fotofinish

CASALE - Casale ritorna alla vittoria: dopo 90' avari di gioco e di occasioni, la fiammata all'inizio del 1' di recupero, un successo firmato da un difensore, Darini, che dà punti e fiducia ai padroni di casa e complica il percorso della Lavagnese.

Davvero poche emozioni nel primo tempo, due squadre che provano a costruire, sfruttando anche ripartenze, ma senza mai impensierire i due portieri. Solo nel finale Guerci deve uscire su Valenti e sembra accusare un colpo, tanto che dalla panchina si alza Paloschi. Cambio non necessario, ne fa due, Sesia, al 12' della ripresa, inserendo Perez Moreno e il baby Cannia.

Un po' più di vivacità per i nerostellati, ma la pericolosità non si alza. Il Casale, almeno, ci prova in un paio di occasioni, al 27' è Pugliese a mancare la deviazione sottoporta. Pochi minuti dopo, sempre con Mullici a suggerire, è Cannia ad alzare il tocco decisivo.

Al 46' il gol: Darini, a tu per tu con Romagnoli, gli prende bene il tempo, sfruttando i blocchi degli attaccanti, e infila il portiere dei liguri. Nell'esultanza l'arbitro giudica irregolare il comportamento di Marco Sesia e allontana l'allenatore dei nerostellati. Che anticipa, di poco, negli spogliatoi i suoi, per festeggiare una vittoria che mancava da molte giornate, la prima della sua nuova gestione tecnica e al termine di una settimana extracampo non facile.

CASALE - LAVAGNESE 1-0

Marcatore: st 46' Darini

CASALE: Guerci; Montenegro (44'st Gilli), Darini, Silvestri, Brunetti; D'Ancora (1't Pugliese)), Martin (12'st Perez), Ognishchenko (12'st Cannia); Mullici, Rossini, Amayah (27'st Continella). A disp.: Paloschi, Gianola, Casella, Albisetti. All.: Sesia