Ennesimo modulo, l'Ovadese non va oltre il pareggio

OVADA - Un po' d'amaro in bocca al Geirino. Una buona Ovada non va oltre l'1-1 contro il Troferello. Succede tutto nel primo tempo, la migliore tra le due frazioni per emozioni e qualità di gioco. Al 15' Sassari è bravo a incunearsi in area, il suo destro è parato a terra da Zago. La formazione ospite si rende pericolosa con Petiti che semina il panico nella difesa ovadese con una lunga fuga sulla sinistra. Il suo tiro è sul fondo, per un soffio non arriva la deviazione di Arcari. Al 43' il vantaggio. Lancio di Costa dalle retrovie, Mutti (all'esordio al Geirino) fugge palla al piede, entra in area, elude un difensore e deposita in gol dopo aver centrato il secondo palo.

La gioia dura pochissimo. Il Trofarello trova il pareggio allo scadere. Il rigore lo segna Rebenciuc spiazzando Gaione. L'azione è roccambolesca con una prima protesta dei torinesi e una successiva mischia in area che genera il fallo punito dal direttore di gara. La ripresa è più povera. L'Ovadese sembra perdere le distanze e rischi di andare sotto quando Gaione respinge in uscita bassa su Petiti lanciato in area. La squadra di casa si fa pericolosa in due occasione. Un sinistro di controbalzo in area di Mazzotta termina alto. Al 42', sulla punizione calciata da destra da Anania, Bianchi colpisce di testa ma spedisce a lato.