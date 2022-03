La santa di oggi, domenica 13 marzo è Santa Eufrasia di Nicomedia

La vita

Vissuta all’inizio del IV secolo Santa Eufrasia di Nicomedia era una giovane cristiana molto devota. Al tempo della persecuzione di Marco Aurelio Valerio Massimiano Erculeo, venne arrestata perché cristiana e portata davanti al magistrato. Poiché si rifiutò con fermezza di abiurare la propria fede e fare sacrifici agli dei pagani venne consegnata ad un barbaro perché ne abusasse.

La morte

Eufrasia per difendere la propria verginità, consacrata al Signore, mise in atto uno stratagemma. Disse al barbaro di possedere un medicamento miracoloso in grado di rendere inviolabile la parte del corpo su cui viene spalmato e per fortificare il suo racconto gli propose di provarlo su sé stessa. L’ingenuo straniero accettò la proposta e la colpì con un fendente di spada al collo dove era stato spalmato il “miracoloso” unguento, decapitandola.

Questo episodio venne raccontato nella “Storia Ecclesiastica” di Niceforo Callisto.