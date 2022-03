"Porto in Italia la famiglia del mio corridore ucraino"

BASILEA - "Giulia e i due bambini adesso sono con noi. Andry Buckho è rimasto a Kiev, perché può essere chiamato al fronte, ma la sua famiglia è al sicuro in Italia".

Massimo Subbrero, sindaco di Pasturana, e coordinatore di Overall Tre Colli, la squadra ciclistica novese, si è messo in auto, all'alba di oggi, insieme al figlio Davide, medico: hanno raggiunto Basilea per incontrare la moglie del corridore ucraino che aveva gareggiato per due stagioni, nel 2005 e 2006, con la formazione di Subbrero.

"Siamo sempre rimasti in contatto e da quando è scoppiata la guerra le comunicazioni, anche se difficili, sono state sempre più frequenti. Andry ha voluto che la sua famiglia lasciasse l'Ucraina: Lukas e Sebastian hanno 5 e 10 anni, e là non c'è un posto sicuro, per nessuno".

La donna, insieme ai figli, ha prima raggiunto la Polonia, e poi la Repubblica Ceca, un viaggio avventuroso e con molte incognite, ma con la certezza che, a Basilea, avrebbe trovato Subbrero ad accoglierli.

In questo momento sono sulla strada del ritorno: vivranno con i Subbrero a Pasturana dove Laura, la moglie di Massimo, e Linda, la figlia, hanno preparato le stanze per i Buckho. "Saranno con noi fino a quando la situazione non migliorerà. Speriamo che Andry possa anche lui raggiungerli, anche se adesso è davvero molto complicato. Però vederli sorridere, dopo giorni di angoscia, è molto bello. A Pasturana tutto il paese li aspetta".