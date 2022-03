La casalese Roberta Soverino torna in libreria con 'Oltre le buone pratiche'

CASALE - Uscirà il 17 marzo, con la casa editrice torinese Land University Press, il nuovo saggio 'Oltre le buone pratiche' della casalese Roberta Soverino - già autrice di romanzi di narrativa - che ha deciso di mettere la sua esperienza di insegnante d’infanzia, psicologa e psicoterapeuta in un saggio dedicato a 'comprendere i bambini del nuovo millennio'.

Mai come di questi tempi, secondo Soverino, è fondamentale provare a capire e a impegnare i bambini d’età prescolare in attività che li aiutino a conoscere se stessi e a interpretare il mondo: il libro si propone di fare proprio questo, unendo in un saggio adatto a professionisti e curiosi una solida conoscenza della psiche infantile a consigli pratici che tutti, educatori e psicologi ma anche insegnanti e genitori, possono mettere in pratica giorno per giorno.