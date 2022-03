Alessandria - Monza, duelli cruciali

ALESSANDRIA - I duelli saranno determinanti nella sfida tra Alessandria e Monza.

I duelli che sono uno dei punti cruciali su cui Moreno Longo insiste sempre, negli allenamenti, nell'impostazione delle gare, anche di questa partita molto importante, che Giovanni Stroppa, tecnico dei brianzoli, considera "insidiosa" per i suoi, ma altrettanto lo è per i Grigi, che devono provare a muovere una classifica in cui sono in tre a correre per la salvezza e i punti possono arrivare anche dalle sfide sulla carta più difficili.

Longo cambierà qualche pedina: Casarini e Fabbrini, in panchina a Frosinone, hanno sicuramente più energie rispetto a compagni che hanno giocato tutta la gara tre giorni fa, è il caso di Gori, che dovrebbe partire dalla panchina, e di Palombi e Milanese.

A centrocampo c'è, anche, Barillà, ex recentissimo, che due mesi fa ha chiuso il suo rappoprto con il Monza e che può avere motivazioni supplementari, ma il tecnico è stato chiaro, "buon impatto con il campo, però su Barillà e Ariaudo non ho cambiato le previsioni, stiamo lavorando per averli pronti dopo la sosta". Dunque un cambio a gara in corso, ma non ancora chance da titolari.

In difesa c'è da valutare anche il peso delle diffide: Mantovani e Parodi sono a rischio, Prestia, invece, rientra dopo la squalifica e potrebbe toccare a lui dal 1'.

Nel Monza fuori Mota Carvalho, che già aveva saltato l'andata, l'attacco si basa, soprattutto, su uno dei colpi di gennaio, Mancuso, insieme a Gytkjaer. E' una gara in cui la supremazia a centrocampo è strategica: Stroppa si affiderà a Colpani (autore del gol all'andata), Barberis e Valoti, sulle fasce Pedro Pereira e D'Alessandro.

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Mattiello; Chiarello, Corazza, Fabbrini. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Gori, Marconi, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Pellegrini, Palombi, Ghiozzi, Mantovani, Milanese. All.: Longo

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Sampirisi, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Valoti, D'Alessandro; Mancuso, Gytkjear. A disp.: Lamanna, Mazzitelli, Caldirola, Machin, Sommariva, Sintounis, Ramirez, Antov, Paletta, Brescianini, Molina, Vignato, Ciurria. All.: Stroppa

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Valeriani di Ravenna e Zingarelli di Siena, quarto ufficiale Galipò di Firenze. Var Prontera di Bologna, assistente Var Imperiale di Genova