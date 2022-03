Alessandria - Monza: la sfida

ALESSANDRIA - Una squadra a trazione anteriore quella schierata da Moreno Longo contro il Monza: Marconi torna titolare, con Palombi e Fabbrini alle spalle. In panchina i due diffidati della linea arretrata, dove può posizionarsi Casarini.

A sinistra va Mattiello e Milanese torna in mediana, insieme a Ba

Anche Stroppa cambia molto: in attacco Valoti con Mancuso, in difesa torna titolare Paletta e a centrocampo è il turno di Barberis e Ciurria interni con Machin regista

ALESSANDRIA - MONZA 0-1

Marcatori: pt 41' autogol Di Gennaro

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

A rompere l'equilibrio è un autogol di Di Gennaro, anche se permettere a Ciurria di inserirsi così in area è una concessione molto pericolosa. L'Alessandria è anche propositiva, ma non sfrutta due ripartenze e con il Monza questo non sarebbe ammesso. Nei secondi finali infortunio a Prestia: si scalda Mantovani

45' Due minuti di recupero

41' Monza in vantaggio: Ciurria entra in area da destra, salta Mattiello e mette in area, sottoporta, per Mancuso. Per anticiparlo, Di Gennaro fa autogol

37' Primo cambio forzato per il Monza: problemi muscolari per D'Alessandro, dentro Pedro Pereira

33' Milanese ruba un pallone sulla trequarti e s'invola, ma sbaglia il passaggio in profondità. E Longo si arrabbia

32' Missile di Valoti dal limite, vicinissimo al palo

29' E' una bella lotta con continue transizioni

24' Giallo anche per Fabbrini, che va così in diffida

23' S inciampa in area Mancuso, lanciato in area e non aggancia: brivido

16' Monza pericoloso, con Ciurria, si inserisce bene al limite, conclusione due metri sulla traversa

15' Due minuti di pressione grigia, la difesa monzese in affanno

12' Fabbrini va a conquistare una punizione da buona posizione. Batte Casarini, per Fabbrini, doppio dribbling sulla linea di fondo

5' Subito giallo per Marconi per intervento su Carlos Augusto

1' calcio d'inizio dell'Alessandria: c'è Casarini a sinistra in difesa

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Casarini; Mustacchio, Ba, Milanese, Mattiello; Palombi, Marconi, Fabbrini. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Chiarello, Gori, Parodi, Benedetti, Ariaudo, Corazza, Barillà, Pellegrini, Ghiozzi, Mantovani. All.: Longo

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Carlos Augusto; Molina, Ciurria, Machin, Barberis D'Alessandro (37'pt Pedro Pereira); Mancuso, Valoti A disp.: Lamanna, Donati, Mazzitelli, Caldirola, Gytkjear, P Siatounis, Ramirez, Antov, Colpani Brescianini, Vignato. All.: Stroppa

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Valeriani di Ravenna e Zingarelli di Siena, quarto ufficiale Galipò di Firenze. Var Prontera di Bologna, assistente Var Imperiale di Genova

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Marconi, Fabbrini, Paletta per gioco falloso Angoli: 1-1 Recupero: