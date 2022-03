Bertram, c'è Napoli che ha cambiato coach

TORTONA – Bertram, in fiducia dopo la vittoria di Sassari, torna in casa (PalaFerraris, Casale Monferrato), sabato prossimo (19 marzo, ore 20) per affrontare l’altra neopromossa Gevi Napoli.

Napoli che ieri sera, dopo l’ennesimo ko con Varese (nona sconfitta nelle ultime dieci gare) ha esonerato coach Pino Sacripanti (Buscaglia e Dalmonte e per la sostituzione). Quella della Gevi è la quinta panchina saltata in stagione in A. La squadra di Ramondino si troverà di fronte una formazione in crisi ma chiamata ad una reazione.

Biglietti e pullman

Prevendita aperta per la partita. Con il 60% di capienza, biglietti disponibili in ogni settore. Info e acquisti alla sede del club in via San Marziano 4 (fino a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato mattina – giorno della gara – dalle 9.30 alle 12.30). Contatti telefonici allo 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.

Come sempre attivato il pullman gratuito per raggiungere il palazzetto per la partita. Per prenotare il proprio posto è possibile recarsi in sede negli orari di apertura al pubblico, oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it. La partenza è prevista alle ore 18 di sabato 19 marzo dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Wright e la malattia

Importante appuntamento organizzato dal Derthona Basket e dalla Società Medico Chirurgica Tortonese per giovedì (17 marzo, ore 18.30) alla Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (ingresso da Via Emilia 168). Nell’occasione sarà presentato il libro “Quando inizia un nuovo viaggio. Una vita oltre la sclerosi multipla” scritto dal professor Martinelli Boneschi, che contiene anche la testimonianza del playmaker della Bertram Chris Wright, dal 2012 malato di sclerosi multipla.

La presentazione del libro sarà condotta dalla giornalista Alice Pedrazzi, e vedrà ali interventi del professor Martinelli Boneschi, di Chris Wright, del dottor Claudio Massolo, presidente della Società Medico Chirurgica Tortonese, e di Anna Tonelli, presidente dell’Aism Alessandria.

L’acquisto del libro serve a finanziare la ricerca dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). La presentazione è aperta al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili. Per limitazioni Covid è bene prenotarsi inviando una mail a ufficiostampa@derthonabasket.it.